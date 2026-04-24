Il diavolo veste Prada 2 la prima a Milano tra red lips e onde effetto estate I beauty look più belli sul red carpet
Alla première italiana di un atteso film, diversi ospiti sono arrivati con look curati e dettagli eleganti. Tra red lips e onde dai richiami estivi, i partecipanti hanno mostrato vari stili in linea con l’evento. La serata ha attirato l’attenzione anche sui dettagli di trucco e acconciature, spesso molto curati e in sintonia con le tendenze del momento. Numerosi sono stati i commenti sui look sfoggiati sul red carpet.
Tanti gli ospiti presenti alla prima italiana dell'attesissimo sequel che non hanno mancato di regalare spunti beauty. Dal ritorno di infallibili labbra rosse alla scia di onde ultra scolpite passando per grintosi effetti wet, ecco tutta la bellezza sul red carpet milanese +++dropcap Il diavolo veste Prada 2, dopo il tour promozionale che ha toccato alcune delle città più celebri del mondo, è arrivato nel cuore di Milano per la prima tutta italiana.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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