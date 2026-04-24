Il diavolo veste Prada 2 la prima a Milano tra red lips e onde effetto estate I beauty look più belli sul red carpet

Alla première italiana di un atteso film, diversi ospiti sono arrivati con look curati e dettagli eleganti. Tra red lips e onde dai richiami estivi, i partecipanti hanno mostrato vari stili in linea con l’evento. La serata ha attirato l’attenzione anche sui dettagli di trucco e acconciature, spesso molto curati e in sintonia con le tendenze del momento. Numerosi sono stati i commenti sui look sfoggiati sul red carpet.