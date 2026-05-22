È stato firmato a Cagliari un protocollo tra il Governo, la Regione Campania, il Comune di Napoli e Sport e Salute, con un appuntamento previsto per il 21 maggio 2026 alle 17:04. L’accordo riguarda l’organizzazione dell’America’s Cup e coinvolge le istituzioni locali e nazionali. La firma si è svolta giovedì 21 maggio 2026, con l’obiettivo di promuovere Napoli e la Campania attraverso l’evento.

"> Firmato a Cagliari il protocollo tra Governo, Regione Campania, Napoli e Sport e Salute a cura di Cristiano Vella giovedì 21 maggio 2026 alle 17:04 Napoli. Un Protocollo d’Intesa per la 38ª America’s Cup. Oggi, a Cagliari, è stato ufficialmente firmato un importante protocollo d’intesa tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la Regione Campania, il Comune di Napoli, rappresentato dal sindaco Gaetano Manfredi, e Sport e Salute. Questo accordo, sottoscritto in occasione della Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, mira a rendere la 38ª America’s Cup un motore di sviluppo economico, culturale e turistico per l’intera Campania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - America’s Cup: un’opportunità unica per promuovere Napoli e la Campania al mondo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn as useless prince, I'm surrounded by beautiful wives! Cool

Sullo stesso argomento

America’s Cup, via al patto Governo-Comune-Regione: Così rilanciamo Napoli e la CampaniaÈ stato firmato oggi a Cagliari, in occasione della Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, il protocollo d’intesa tra il...

VIDEO/ Vinitaly 2026, Mastella: “Al sud manca un evento così, l’America’s Cup un’opportunità”Tempo di lettura: < 1 minutoSi apre ufficialmente l’edizione 2026 del Vinitaly, punto di riferimento internazionale per il mondo vitivinicolo, e la...

America's Cup: Manfredi, 'grande opportunità per tutto il nostro territorio'. Dal 24 al 27 settembre le regate preliminari dopo quelle di Cagliari #ANSA x.com

Cagliari, America's Cup 2026 reddit

America’s Cup: un’opportunità unica per promuovere Napoli e la Campania al mondo.Oggi, a Cagliari, è stato ufficialmente firmato un importante protocollo d’intesa tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la Regione Campania, il Comune di Napoli, rappresentato dal sin ... napolipiu.com

La magia di Napoli, qui l’America’s Cup più bella di sempreLe preregate della Coppa America sono in corso a Cagliari al Molo Ichnusa, la casa di Luna Rossa, l’italianissima barca che ambisce alla vittoria del trofeo velico più antico ... ilmattino.it