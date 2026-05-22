America’s Cup | un’opportunità unica per promuovere Napoli e la Campania al mondo

Da napolipiu.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato a Cagliari un protocollo tra il Governo, la Regione Campania, il Comune di Napoli e Sport e Salute, con un appuntamento previsto per il 21 maggio 2026 alle 17:04. L’accordo riguarda l’organizzazione dell’America’s Cup e coinvolge le istituzioni locali e nazionali. La firma si è svolta giovedì 21 maggio 2026, con l’obiettivo di promuovere Napoli e la Campania attraverso l’evento.

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"> Firmato a Cagliari il protocollo tra Governo, Regione Campania, Napoli e Sport e Salute a cura di Cristiano Vella giovedì 21 maggio 2026 alle 17:04 Napoli. Un Protocollo d’Intesa per la 38ª America’s Cup. Oggi, a Cagliari, è stato ufficialmente firmato un importante protocollo d’intesa tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la Regione Campania, il Comune di Napoli, rappresentato dal sindaco Gaetano Manfredi, e Sport e Salute. Questo accordo, sottoscritto in occasione della Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, mira a rendere la 38ª America’s Cup un motore di sviluppo economico, culturale e turistico per l’intera Campania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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