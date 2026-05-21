America’s Cup via al patto Governo-Comune-Regione | Così rilanciamo Napoli e la Campania

Oggi a Cagliari è stato firmato un accordo tra rappresentanti del governo, del comune e della regione in relazione alla Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary. L’intesa riguarda il coinvolgimento delle istituzioni locali per promuovere lo sviluppo della manifestazione e valorizzare il territorio campano. La firma si è svolta durante l’evento dedicato alla competizione nautica, che vede coinvolte diverse parti per garantire il successo della manifestazione e il rilancio dell’area.

È stato firmato oggi a Cagliari, in occasione della Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, il protocollo d’intesa tra il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Regione Campania, il Comune di Napoli e Sport e Salute per promuovere Napoli e la Campania in vista dell’ America’s Cup 2027. L’accordo è stato sottoscritto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Un piano condiviso. L’intesa definisce una cornice istituzionale di collaborazione finalizzata a massimizzare le... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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