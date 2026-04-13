È iniziata la fiera internazionale dedicata al settore vitivinicolo, con l’edizione 2026 del Vinitaly. La regione del sud Italia si presenta con l’intenzione di promuovere le proprie produzioni e collegarle al turismo e alle possibilità di crescita economica. Durante l’evento, un rappresentante ha commentato come in quella zona manchi un evento di questa portata, paragonandolo alle opportunità offerte da competizioni come l’America’s Cup.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si apre ufficialmente l’edizione 2026 del Vinitaly, punto di riferimento internazionale per il mondo vitivinicolo, e la Campania si presenta con una visione chiara: valorizzare le proprie eccellenze legandole sempre più al turismo e alle grandi opportunità di sviluppo. A tagliare il nastro del padiglione regionale sono stati l’assessore all’agricoltura Maria Carmela Serluca e l’assessore alle attività produttive Fulvio Bonavitacola, simbolo di un impegno istituzionale condiviso nel promuovere il settore e rafforzarne la competitività. Presente anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che nel corso della giornata è stato ospite nel salottino di Cantina del Taburno, dove si è discusso del ruolo sempre più centrale dell’enogastronomia come motore di attrazione turistica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Vinitaly 2026, Mastella: “Al sud manca un evento così, l’America’s Cup un’opportunità”

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