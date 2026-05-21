A Cagliari si sono aperte le regate preliminari dell’America’s Cup, con due imbarcazioni Luna Rossa che si sono confrontate con altre squadre. La manifestazione segna l’inizio del percorso verso l’edizione 2027, che si terrà nel Golfo di Napoli nell’estate del prossimo anno. Le prove sono state ufficialmente inaugurate il 21 maggio 2026, e vedono coinvolte diverse imbarcazioni che si sfidano nelle acque della città sarda.

Cagliari, 21 maggio 2026 – Comincia ufficialmente domani il cammino di avvicinamento alla prossima edizione dell’America’s Cup, in programma nel Golfo di Napoli nell’estate 2027. Il primo atto saranno appunto le Preliminary Regatta che prenderanno il via a Cagliari, che vedranno scendere in acqua un totale di 8 imbarcazioni appartenenti a 5 diversi team. Questo perché agli iscritti è permesso di schierare fino ad un massimo di AC40, i monoscafi volanti più piccoli di quelli che saranno impiegati in Louis Vuitton Cup e in America’s Cup il prossimo anno. Al via dunque ci sarà il Defender e detentore della Vecchia Brocca, Emirates Team New... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - America's Cup a Cagliari, partono le regate preliminari: due Luna Rossa contro tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMERICA'S CUP: TUTTI GLI EQUIPAGGI A CAGLIARI, GLI ULTIMI PREPARATIVI PRIMA DEL VIA

Sullo stesso argomento

Dove vedere in tv Luna Rossa, Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: orari, programma, streamingNel weekend del 22-24 maggio si disputeranno le prime regate preliminari della America’s Cup: saranno le acque di Cagliari a ospitare un evento di...

Regate preliminari America’s Cup 2026: chi parteciperà? Luna Rossa con due barche, parterre ricchissimoManca poco più di un anno alla America’s Cup, che si svolgerà nell’estate 2027 nelle acque di Napoli.

Sul circuito di Balocco, la #GiuliaQuadrifoglioLunaRossa ha dato prova di un’ingegneria senza compromessi. La vettura sarà esposta presso la base #LunaRossa di Cagliari in occasione della Louis Vuitton 38^ America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, da x.com

YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit

America's Cup a Cagliari, partono le regate preliminari: due Luna Rossa contro tuttiSi parte venerdì nel golfo sardo, il team italiano sarà impegnato in regate di flotta con due imbarcazioni AC40, a bordo sia il team principale che quello femminile e giovanile vincenti nella 37^ ediz ... sport.quotidiano.net

La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli, Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli. E New Zealand…Il lungo cammino verso la America's Cup, che si disputerà a Napoli nell'estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Saranno le ... oasport.it