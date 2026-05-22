America’s Cup oggi Regate preliminari 2026 | orari 22 maggio tv programma streaming

Oggi, venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 15.00, si svolgono le prime regate preliminari della Coppa America 2026. Le competizioni si tengono in mare aperto e vengono trasmesse in diretta streaming e su alcune piattaforme televisive. Il programma prevede più sessioni di prove che si concluderanno nel tardo pomeriggio. Le regate coinvolgono diverse imbarcazioni che si sfidano in vista delle fasi successive della competizione.

Oggi venerdì 22 maggio (a partire dalle ore 15.00) si disputano le prime regate preliminari della America’s Cup: il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena a Napoli durante l’estate del 2027, incomincia dalle acque di Cagliari proprio nel corso di questo fine settimana. Lo splendido Golfo degli Angeli ospita un appuntamento che scalda i motori in vista del massimo evento velico, contribuendo a fare accrescere l’interesse degli appassionati. Il programma odierno prevede tre regate di flotta in rapida successione, che assegneranno punti per la classifica generale: lo stesso schema verrà... 🔗 Leggi su Oasport.it

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AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale

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