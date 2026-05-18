America’s Cup Regate preliminari Sardegna 2026 | programma orari tv streaming

In vista delle regate preliminari di America’s Cup in Sardegna, il conto alla rovescia è iniziato e le competizioni si svolgeranno nel fine settimana. La manifestazione si svolge sull’isola, con un programma che include diverse giornate di regate. Gli orari degli eventi sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta televisiva e tramite streaming online. La competizione coinvolge diverse imbarcazioni e si svolge in un periodo che anticipa le fasi principali della manifestazione.

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Entra nel vivo il countdown in vista delle prime regate preliminari di America’s Cup, che si terranno questo weekend in Sardegna. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio il golfo degli Angeli ospiterà l’appuntamento inaugurale del lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma edizione della Coppa America di vela, in programma a Napoli (per la prima volta nella storia in Italia) nel 2027. A Cagliari vedremo in azione cinque dei sette sodalizi attualmente iscritti per la competizione sportiva ancora esistente più antica al mondo: il Defender Emirates Team New Zealand, il Challenger of Record GB1 ed i padroni di casa di Luna Rossa competeranno con due equipaggi ciascuno, mentre gli altri sfidanti Tudor Team Alinghi e La Roche-Posay Racing Team dovrebbero prendere parte alle regate sarde con un solo AC40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, Regate preliminari Sardegna 2026: programma, orari, tv, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Louis Vuitton 38ª Americas Cup: presentata a Cagliari la prima Regata Preliminare in Sardegna Sullo stesso argomento America’s Cup, New Zealand svela i suoi equipaggi per le regate preliminari di CagliariProsegue il conto alla rovescia in vista delle prime regate preliminari verso la prossima America’s Cup, che si terranno a Cagliari dal 22 al 24... Sky trasmetterà l’America’s Cup 2027, dalle regate preliminari alla Louis Vuitton Cup a NapoliSky ha acquistato i diritti TV dell'America's Cup 2027, che si terrà la prossima estate a Napoli. America's cup, Cagliari in vetrina per le regate preliminari: i cinque team pronti alla sfida x.com Sprint America’s Cup 2027: pre-regate a ottobre, team in città già a giugnoMancano poco più di 4 mesi al debutto delle astronavi del mare nel Golfo di Napoli. Le pre-regate napoletane della Coppa America prenderanno il via a ottobre, apprende ... ilmattino.it Finali della Louis Vuitton Cup 2003. Auckland, NZ. reddit America’s Cup su Sky e NOW: dalle regate di Cagliari alla finale storica di Napoli, tutto in direttaSky acquisisce i diritti della 38ª Louis Vuitton America's Cup: si parte il 21 maggio a Cagliari e si chiude a luglio 2027 a Napoli, prima volta in Italia per l ... sportface.it