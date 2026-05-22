America’s Cup oggi in tv Regate preliminari 2026 | orari 22 maggio programma streaming

Oggi, venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 15.00, si tengono le prime regate preliminari della America's Cup 2026, trasmesse in diretta televisiva e in streaming. Le prove si svolgono in un’area dedicata e coinvolgono diverse imbarcazioni che si preparano a confrontarsi nel corso della giornata. La manifestazione si svolge in un contesto internazionale e rappresenta un momento di grande attenzione per gli appassionati di vela. La programmazione delle regate proseguirà nel pomeriggio con diverse sessioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oggi venerdì 22 maggio (a partire dalle ore 15.00) si disputano le prime regate preliminari della America’s Cup: il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena a Napoli durante l’estate del 2027, incomincia dalle acque di Cagliari proprio nel corso di questo fine settimana. Lo splendido Golfo degli Angeli ospita un appuntamento che scalda i motori in vista del massimo evento velico, contribuendo a fare accrescere l’interesse degli appassionati. Il programma odierno prevede tre regate di flotta in rapida successione, che assegneranno punti per la classifica generale: lo stesso schema verrà... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup oggi in tv, Regate preliminari 2026: orari 22 maggio, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AmericaS Cup, si parte con le prime regate a Cagliari poi a Napoli la tappa finale Sullo stesso argomento Leggi anche: America’s Cup oggi, Regate preliminari 2026: orari 22 maggio, tv, programma, streaming America’s Cup, Regate preliminari Sardegna 2026: programma, orari, tv, streamingEntra nel vivo il countdown in vista delle prime regate preliminari di America’s Cup, che si terranno questo weekend in Sardegna. America’s Cup: da oggi Cagliari capitale mondiale della vela x.com America’s Cup, regate preliminari a Cagliari: orari e dove seguire le gare di Luna Rossa in diretta tv e streamingDal 22 al 24 maggio a Cagliari si tengono le Preliminary Race, le regate preliminari, dell’America’s Cup 2026. Tre giorni di match race con Luna Rossa e New Zealand tra i protagonisti. Diretta TV ... fanpage.it America’s Cup oggi, Regate preliminari 2026: orari 22 maggio, tv, programma, streamingOggi venerdì 22 maggio (a partire dalle ore 15.00) si disputano le prime regate preliminari della America's Cup: il lungo cammino che conduce alla ... oasport.it Homestead Cup - Giorno 6 - Grand-Finals reddit