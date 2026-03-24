America' s Cup Manfredi su Bagnoli | È un' opera troppo importante per poter essere messa in discussione

Il sindaco di Napoli, anche in qualità di commissario di governo al Sin, ha partecipato a un incontro in prefettura dopo aver firmato un protocollo di legalità riguardante i lavori in corso a Bagnoli, in vista dell'evento internazionale. Durante l'intervento, ha affermato che l'opera è troppo importante per essere messa in discussione. La firma del protocollo riguarda interventi legati alla preparazione dell'America's Cup.

Il sindaco è intervenuto in prefettura a margine della firma di un protocollo di legalità per gli interventi in corso di realizzazione nell'area di Bagnoli “Ora stiamo lavorando molto sull'area della colmata, ma in parallelo si sta anche lavorando sia sul parco dello sport che sull'area interna per le bonifiche a terra. Ci muoviamo in parallelo rispetto a tutta l'area di Bagnoli. Ci sono stati momenti di incomprensione con i comitati del territorio di Bagnoli, ma ho sempre sottolineato e sottolineo che il dialogo deve essere sempre al centro delle relazioni sia con il territorio che con i comitati: questa è un'opera troppo importante, attesa da troppo tempo, per poter essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bagnoli-Manfredi, garanzie su Pm10: bonifica sotto osservazione mentre prende forma il quartier generale di America’s Cup

Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell'America's Cup. Scritta shock contro Manfredi su un muroManifestazione contro i lavori per l'America's Cup questa mattina a Bagnoli, zona occidentale di Napoli.

Contenuti e approfondimenti su America's Cup Manfredi su Bagnoli È...

Temi più discussi: America's Cup: Manfredi, i nostri lavori conclusi entro giugno; America’s Cup, Dalton: Bagnoli come Milano-Cortina. Manfredi: Rimozione colmata è fantascienza; Manfredi: America’s Cup, occasione unica. Europei 2032? Napoli è pienamente in corsa; America's Cup, Vele qui dopo le gare di maggio in Sardegna.

America's Cup: Manfredi, i nostri lavori conclusi entro giugnoI lavori in corso a Bagnoli, che sarà la base dei team di Coppa America, vanno avanti rispettando il cronoprogramma. Bisogna anche sintonizzarsi con i tempi dei team, perché molte squadre di vela son ... ansa.it

America's Cup, Manfredi: dopo la gara velica, il mare balneabileIl sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova alla presentazione della 38esima edizione dell'America's Cup in programma a Napoli nel ... ansa.it

Buongiorno Pipoll ...stiamo Arrivando Tenchiù Sicily #calandraecalandra #tenchiùsicily #america #americani #newyork @follower @fanpiùattivi - facebook.com facebook

Ora il dilemma per l'America è: Chiuderla qui. Sacrifica la sua credibilità mostrando i nuovi limiti della sua potenza: militari, finanziari, politici. Oppure continuarla, assaltare Hormuz, col rischio di acuire ancor più quei limiti. Tutto dipende da cosa offre l'Iran. x.com