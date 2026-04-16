America' s Cup iniziano i dragaggi a Bagnoli

A Bagnoli sono iniziati i lavori di dragaggio nel golfo di Napoli, un intervento preparatorio in vista dell'America's Cup prevista nel 2027. Quest'estate sarà possibile assistere a una prima fase di avvicinamento, considerata come un'anticipazione della grande regata. I lavori riguardano principalmente la rimozione di sedimenti dal fondale marino per garantire le condizioni ottimali per le attività legate alla competizione.

Quest'estate nel golfo di Napoli ci sarà l'antipasto della Coppa America vera e propria che scatterà nel 2027. Le preregate, se tutto andrà come programmato, si svolgeranno a luglio. Basi provvisorie dei team saranno allestite a Nisida e si aggiungeranno alle prime disponibili sulla colmata di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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