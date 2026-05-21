America's Cup Napoli le pre-regate dei catamarani dal 24 al 27 settembre 2026

Dal 24 al 27 settembre 2026, a Napoli si svolgeranno le pre-regate dell'America's Cup con le prove sui catamarani. Le prove si terranno presso la Marina di Nisida, mentre i cantieri a Bagnoli sono ancora in fase di completamento. L’evento prevede la partecipazione di diversi team che si preparano per la competizione principale. La città si prepara ad accogliere le attività sportive legate alla regata, con le prove che si svolgeranno in mare e nelle strutture portuali della zona.

Le pre-regate dell'America's Cup a Napoli dal 24 al 27 settembre. I team ospitati alla Marina di Nisida, nell'attesa della fine dei cantieri a Bagnoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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America's Cup a Napoli, la prima regata il 10 luglio 2027

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