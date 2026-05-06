Rotary Club Manfredonia | convegno su reati ambientali e urbanistici

Il Rotary Club di Manfredonia ha organizzato un convegno dedicato ai reati ambientali e urbanistici. L'incontro si è svolto questa settimana in città e ha visto la partecipazione di diversi esperti del settore. Durante l’evento sono stati affrontati temi relativi alle normative vigenti e alle pratiche di tutela del territorio. Sono stati presentati anche alcuni casi di studio reali e le relative procedure giudiziarie.

Il Rotary Club Manfredonia è lieto di invitare la cittadinanza, i professionisti, gli studenti e le istituzioni al convegno: Le conclusioni saranno affidate al Dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia. Il convegno rappresenta un’importante occasione di formazione e dialogo interdisciplinare tra professionisti, tecnici, amministratori, studenti e cittadini. Al centro del dibattito vi sono questioni cruciali per il futuro del territorio: sostenibilità, sviluppo urbanistico e responsabilità giuridiche. Il convegno è valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini patrocinanti (Avvocati, Architetti e Geometri).🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Rotary Club Manfredonia: convegno su reati ambientali e urbanistici Notizie correlate La ministra per le Disabilità a Cesenatico per il convegno del Rotary Club: attesa Alessandra LocatelliLa Riviera si prepara ad accogliere la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, attesa a Cesenatico per una serata di confronto dedicata ai... “Sfide ambientali": convegno su urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche“Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche”, questo il titolo del convegno organizzato dalla delegazione di Reggio Calabria... Contenuti utili per approfondire ROTARY CONDANNA Rotary Club Manfredonia: ferma condanna per i gravi episodi di offesa e aggressione verbaleIl Rotary Club Manfredonia, esprime ferma condanna per i gravi episodi di offesa e aggressione verbale verificatisi nel corso dell’ultimo consiglio comunale ai danni dell’Assessore Maria Teresa Valent ... statoquotidiano.it ROTARY CLUB MANFREDONIA Piano Casa Puglia – Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio a Manfredonia del Rotary Club di ManfredoniaNella serata di ieri 27 settembre 2025 presso l’Auditorium C. Serricchio si è tenuto il convegno Piano Casa Puglia – Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio a Manfredonia, ... statoquotidiano.it