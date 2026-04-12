La ministra per le Disabilità a Cesenatico per il convegno del Rotary Club | attesa Alessandra Locatelli

La Riviera si prepara ad accogliere la ministra per le Disabilità, che sarà presente a Cesenatico per partecipare a un evento organizzato dal Rotary Club. La serata sarà dedicata a discutere di questioni legate all’inclusione, al supporto alle persone fragili e alle politiche di assistenza. L’incontro vedrà la partecipazione di vari relatori e rappresentanti del territorio, con il coinvolgimento di pubblico e associazioni locali.

La Riviera si prepara ad accogliere la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, attesa a Cesenatico per una serata di confronto dedicata ai temi dell’inclusione e del sostegno alle persone fragili. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle 20.30 al Palazzo del Turismo “Primo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it La ministra per le disabilità Locatelli da Anffas e dai giovani de ’Le Botteghe’La ministra per la disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato ieri Anffas e i giovani de ‘Le Botteghe’, il negozio gestito da ragazzi disabili... Disabilità e inclusione, a Quarto un convegno con il ministro LocatelliIl 31 marzo confronto tra istituzioni, scuola ed esperti sui diritti delle persone con disabilità.