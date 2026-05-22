Dopo aver ricoperto ruoli di rilievo nell’amministrazione regionale pugliese e aver partecipato attivamente alla vita politica locale per diversi anni, l’ex politico ha deciso di dedicarsi alla propria attività di famiglia, quella di gelataio. La scelta segna un ritorno alle origini e a una passione di lunga data, lasciando alle spalle il mondo delle istituzioni. La transizione si inserisce in un momento in cui l’ex politico si prepara a riprendere il lavoro nel settore della gelateria, sua attività di famiglia.

È stato ai vertici dell'amministrazione pugliese e ha tenuto per anni un ruolo di primo piano nella vita politica, ora per Fabiano Amati (nella foto) è venuta l'ora di cambiare e di tornare alle radici di una tradizione familiare. L'avvocato ed ex assessore al Bilancio ha da poco aperto una gelateria nel cuore di Fasano (Brindisi). Sembra un ritiro dalla politica attiva, ma lo stesso Amati rifiuta questa narrazione e nel corso di un'intervista all'edizione barese de La Repubblica spiega: «Nessuno mette mai da parte la politica attiva. È un'arte che si può fare anche senza avere incarichi». E l'ex assessore e consigliere dem è pronto a fare politica anche da dietro il bancone di una gelateria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Amati gelataio? Spero faccia meglio che da politico"

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