Il ministro israeliano Ben Gvir è stato protagonista di alcune immagini che hanno suscitato reazioni di forte indignazione. Tra i manifestanti presenti, molti cittadini italiani si sono trovati coinvolti in un trattamento considerato lesivo della loro dignità. La vicenda ha portato a dichiarazioni critiche da parte di un rappresentante politico, il quale ha definito inaccettabile quanto accaduto, sottolineando la gravità delle immagini diffuse. La situazione ha sollevato discussioni sulla gestione delle manifestazioni e sui comportamenti delle autorità presenti.

di Barbara Pettirossi “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili.?È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona”. Amen, era ora, non è mai troppo tardi, prima che ci scappa il morto. La Presidente Meloni finalmente si indigna di fronte a questo sopruso internazionale perpetrato dal governo di Israele, sprezzante di ogni diritto in quanto autoproclamatosi l’unico vero detentore della verità. Questa verità risiederebbe in un testo antico millenni, dal quale la propaganda israeliana mascherata da fede religiosa isola, altrettanto indisturbata e in modo del tutto arbitrario, frasi e riferimenti alla presunta terra promessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, spero che l’indignazione di Meloni sia sincera e non opportunismo politico

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