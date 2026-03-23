De Laurentiis | È meglio che Giuli non faccia il ministro

«Se tu hai a disposizione 650 milioni all'anno a sostegno del cinema e non li sai suddividere per competenze differenziate, è meglio che tu non lo faccia il ministro». Così oggi Aurelio De Laurentiis attacca il ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli, alla conferenza stampa di Scuola di seduzione, commedia di Carlo Verdone da lui prodotta e che sarà visibile in esclusiva dal primo aprile su Paramount+. «Devi prenderti queste responsabilità o farti derubare perché la verità è che il cinema italiano molto spesso ha derubato i soldi pubblici. Se si decidesse di mettere il 50% di quei fondi post, a seconda della frequenza che ha avuto il film e quindi del gradimento, sarebbe diverso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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