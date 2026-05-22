Il Milan si prepara all’ultima partita di campionato senza il suo attaccante portoghese, mentre il tecnico è pronto a confermare la coppia Nkunku-Gimenez. La sfida si svolgerà a San Siro contro il Cagliari di Pisacane. La possibile assenza di Leao solleva delle domande sulla forza della squadra in vista di eventuali traguardi stagionali. Massimiliano Allegri invece punta sulla coppia Nkunku-Gimenez per la sua ultima partita di campionato.

Massimiliano Allegri è pronto a riconfermare la coppia Nkunku-Gimenez per l’ultima sfida di campionato: a San Siro contro il Cagliari di Pisacane. Con questo ultimo tandem offensivo, il Milan è riuscito a ritrovare la quadra nella gara contro il Genoa dopo le difficoltà delle ultime uscite di campionato. Rafael Leao dovrebbe partire un’altra volta dalla panchina, sarebbe la sesta in questa stagione di Serie A. Il portoghese rischia di totalizzare solamente 23 gare dal primo minuto in questa stagione, è Il dato più basso dopo lo Scudetto da protagonista nella stagione 20212022. Con Leao in panchina, il Milan ha una media Scudetto. In questa stagione di Serie A, Rafael Leao è riuscito a totalizzare solamente 28 presenze su 37 disponibili, 9 gare saltate con un’annata da una partita a settimana per i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Altra panchina per Leao? senza il portoghese il Milan è da Scudetto?

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