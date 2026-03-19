Secondo il 'CorSport', il Milan risulta più efficace senza Rafael Leao in campo, evidenziando un paradosso nelle statistiche della squadra. I dati raccolti mostrano che, nelle partite in cui il portoghese non è stato presente, i rossoneri hanno ottenuto risultati migliori e creato più occasioni da rete. La questione del ruolo di Leao resta al centro delle analisi interne alla squadra.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, partendo da alcuni dati fatti registrare nel corso della Serie A 202526, ha provato a dare alcune risposte alle domande più gettonate dopo gli ultimi burrascosi giorni di Rafael Leao. "E' ancora utile alla causa rossonera? Il Milan fa bene a puntare nuovamente su di lui? Sarebbe meglio che Allegri pensasse a valorizzare altri profili sia per il presente che per il prossimo futuro del club?" sono solo alcune delle domande che si leggono dopo ciò che è successo in Lazio-Milan, lite con Pulisic compresa. Partendo dalla statistica più importante per un attaccante, ovvero i gol segnati, Leao sta giocando la sua miglior stagione realizzativa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Paradosso Leao: il Milan è più pericoloso senza il portoghese in campo. I dati

Articoli correlati

Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non giocaIl mondo Milan, per un motivo o per l'altro, da domenica parla tantissimo di Rafa Leao, del suo futuro, dell'impatto sulla squadra.

Rinnovo Leao, mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbiIl 2026 del Milan si apre con una priorità assoluta cerchiata in rosso sull’agenda della dirigenza: mettere al sicuro il gioiello più prezioso della...

Contenuti utili per approfondire Paradosso Leao

Temi più discussi: Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non gioca; Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri; Il Paradosso Lozano: da colpo dell'anno del San Diego FC a separato in casa; Paradosso Aia: nei voti promuove Manganiello, ma lo fermerà. I dettagli.

Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non giocaRafa ha 9 gol in campionato ma, nelle partite in cui è in campo, i rossoneri fanno 1,32 gol a partita. Quando è infortunato o indisponibile, la media sale a 2,14 reti ogni 90 minuti. Dilemma per Alleg ... msn.com

Dilemma Leao in casa Milan. Il CorSport: Chance e rischi: dati migliori quando non c'èChi lo avrebbe mai detto, eppure Rafael Leao sta diventando un dilemma in casa Milan. La reazione di domenica al momento della sostituzione è stata un po' la goccia che ha ... milannews.it

Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non gioca Rafa ha 9 gol in campionato ma, nelle partite in cui è in campo, il Milan fa 1,32 gol a partita. Quando è indisponibile, la media sale a 2,14 gol. Dilemma per Allegri: insistere con lui x.com

I rossoneri rinunciano alla corsa: stupisce che la squadra abbia sbagliato approccio dopo aver vinto il derby e essersi trovata con la prospettiva di andare a 5 punti dalla vetta grazie al passo falso dei rivali. Il paradosso è che il nervoso Leao è uscito proprio qu - facebook.com facebook