Il Milan ha ottenuto un risultato positivo contro il Genoa, mantenendo un trend favorevole anche senza la presenza di Leao. La squadra ha dimostrato di poter vincere in diverse circostanze senza il proprio attaccante, che non ha partecipato alla partita. La statistica che riguarda le prestazioni senza il portoghese evidenzia come il club rossonero abbia raggiunto numeri significativi in questa fase della stagione. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza questa dinamica.

Il Milan si è imposto sul Genoa per 2-1 nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Oltre ai 3 punti, la vittoria del 'Marassi' si porta con sé un dato su cui vale la pena soffermarsi. I rossoneri sono scesi in campo senza Leao (assente per qualifica) per la nona volta in stagione. La cosa incredibile? Il Diavolo ha collezionato 7 vittorie in queste 9 partite, a cui si aggiungono il pareggio contro il Sassuolo nel match di andata e la sconfitta contro la Cremonese della 1ª giornata di campionato. La media punti del Milan, nelle partite in cui è sceso in campo senza Leao è di 2,44 a partita. Per intenderci, l'Inter si è laureata campione d'Italia con una media di 2,32 punti a gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Senza Leao il Milan viaggia a un ritmo da scudetto: la statistica che inchioda il portoghese

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Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione

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