Altmaier fuori di testa | tira un calcio alla racchetta e la manda sugli spalti!
Durante i quarti di finale dell'Atp di Amburgo, il tennista tedesco ha avuto un momento di grande frustrazione. Dopo aver subito un break al nono game contro il suo avversario, ha reagito con violenza, scagliando la racchetta a terra e poi calciandola. La racchetta è finita tra il pubblico, suscitando sorpresa tra i presenti. L'episodio ha interrotto il gioco e attirato l'attenzione di spettatori e arbitri presenti sul campo.
Daniel Altmaier perde la testa durante i quarti di finale dell'Atp di Amburgo. Il tedesco, impegnato contro Paul, subisce un break al nono game, si arrabbia e prima scaglia la racchetta a terra, poi la prende a calci, facendola arrivare in mezzo al pubblico. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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