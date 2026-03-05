Gianluca Rocchi aggredito sugli spalti | scortato fuori dallo stadio

Durante la partita di Serie B tra Carrarese e Catanzaro allo stadio dei Marmi di Carrara, Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, è stato aggredito sugli spalti da alcuni tifosi. Dopo il match, Rocchi è stato scortato fuori dallo stadio a causa delle contestazioni. La serata si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Serata ad alta tensione allo stadio dei Marmi di Carrara, dove il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato contestato duramente da alcuni tifosi al termine della sfida di Serie B tra Carrarese e Catanzaro. L'ex direttore di gara, oggi responsabile degli arbitri italiani, si trovava in tribuna per seguire da vicino la prestazione dell'arbitro Federico Dionisi, ma la sua presenza non è passata inosservata e ha generato momenti di forte nervosismo sugli spalti. La partita, conclusa con un pirotecnico 3-3, è stata ricca di episodi e decisioni contestate. Proprio alcune scelte arbitrali hanno alimentato la rabbia di parte del pubblico di casa, che a fine gara ha indirizzato la propria protesta anche verso Rocchi.

