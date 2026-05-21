Altmaier calcia la racchetta in tribuna ad Amburgo un tifoso gliela rilancia | Paul chiede la squalifica

Durante un match ad Amburgo, un giocatore ha colpito con forza la racchetta, che è volata nel pubblico. Un tifoso ha recuperato l’attrezzo e lo ha restituito al tennista, che ha continuato la partita senza ulteriori problemi. Un altro giocatore ha successivamente chiesto la squalifica del tedesco, ma questa richiesta è stata respinta. La partita è proseguita senza interruzioni o sanzioni aggiuntive legate a quell’episodio.

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