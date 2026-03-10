Blitz nel parchetto di Milano rimosse tende e rifugi | Finalmente è stata sgomberata la favela

Nel parchetto Goccia di via Sammartini a Milano, lungo la passeggiata del Naviglio Martesana, si è concluso un blitz che ha portato alla rimozione di tende e rifugi di fortuna. L’area, occupata da tempo, è stata sgomberata e le strutture abusive sono state eliminate. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno eseguito le operazioni di sgombero.

Sgomberata l'area nel parchetto Goccia di via Sammartini, lungo la passeggiata del Naviglio Martesana, da tempo 'occupata' da tende e rifugi di fortuna. Lo fanno sapere Samuele Piscina e Silvia Sardone, della Lega. "Dopo quattro anni di segnalazioni, denunce e richieste da parte della Lega, è finalmente stata sgomberata la favela", si legge nella nota congiunta. Un intervento, quello avvenuto nelle scorse ore, che per Piscina e Sardone risulta positivo ma "tardivo". Nell'area dormivano diversi senzatetto. "Si era creata una vera e propria baraccopoli occupata da immigrati, molti dei quali irregolari, con una ventina di capanne costruite con legno e chiodi, falò accesi ogni sera e gravi problemi igienici dovuti all'utilizzo della passeggiata come latrina a cielo aperto - aggiungono Piscina e Sardone -.