Un commento recente suggerisce che Carlos Sainz potrebbe essere un candidato per sostituire Fernando Alonso nel team di Formula 1 Aston Martin. La notizia arriva mentre circolano indiscrezioni sui futuri cambiamenti nel team, senza conferme ufficiali. Sainz attualmente corre con un'altra squadra, mentre Alonso ha un contratto in scadenza. La situazione potrebbe portare a novità per la prossima stagione, ma al momento non ci sono annunci ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. David Croft ha recentemente condiviso le sue opinioni sul futuro di Carlos Sainz, suggerendo che il pilota spagnolo potrebbe essere un’opzione viable per Aston Martin nel caso in cui Fernando Alonso decidesse di ritirarsi al termine della stagione. Alonso, attualmente in procinto di compiere 45 anni, ha già superato le aspettative per una carriera così longeva in Formula 1. Tuttavia, Aston Martin sta affrontando una stagione difficile, e la mancanza di progressi potrebbe mettere in dubbio la motivazione del pilota. Sainz, dal canto suo, sta vivendo un momento complicato con Williams. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - David Croft sostiene Carlos Sainz come possibile sostituto di Alonso all’Aston Martin.

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