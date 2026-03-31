Il noto islamologo Tariq Ramadan condannato a 20 anni come stupratore seriale ma la notizia dura un giorno

Un noto islamologo è stato condannato a venti anni di reclusione con l’accusa di aver commesso numerosi atti di violenza sessuale. La notizia della condanna si è diffusa rapidamente, ma è rimasta in circolazione per un solo giorno. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, mentre le procedure legali sono proseguite secondo quanto stabilito dalla magistratura.

Per questa strada ogni stranezza diventa normale, ogni aberrazione diviene accettabile, ogni comportamento delittuoso lo si disinnesca o si inserisce in una sensibilità fatalistica o cinica. Il “noto islamologo” Tariq Ramadan, un nome una garanzia, condannato in Francia a quasi 20 anni come s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il "noto islamologo" Tariq Ramadan condannato a 20 anni come stupratore seriale, ma la notizia dura un giorno Articoli correlati Tariq Ramadan, l’islamologo condannato a 18 anni per violenze sessuali a ParigiIl mondo accademico e mediatico è tornato a osservare con attenzione la vicenda di Tariq Ramadan, islamologo svizzero di rilievo internazionale, al... Parigi, condannato a 18 anni di carcere l’islamologo Tariq Ramadan: ha stuprato tre donneRamadan è stato processato in contumacia a Parigi per gli stupri di tre donne avvenuti in Francia tra il 2009 e il 2016; la scorsa estate era stato... Una raccolta di contenuti su Tariq Ramadan Temi più discussi: Il noto islamologo Tariq Ramadan è stato condannato a 18 anni di carcere in Francia per stupro; Parigi, condannato a 18 anni di carcere l’islamologo Tariq Ramadan: ha stuprato tre donne; Tariq Ramadan condannato per stupro | l’uomo dovrà scontare 18 anni di reclusione. Il noto islamologo Tariq Ramadan è stato condannato a 18 anni di carcere in Francia per stuproMercoledì il noto accademico, saggista e islamologo svizzero Tariq Ramadan è stato condannato in contumacia a 18 anni di carcere per stupro in Francia. Un tribunale di Parigi lo ha giudicato colpevole ... ilpost.it Francia, l'islamologo Tariq Ramadan condannato a 18 anni di carcere per stuproLo studioso islamico svizzero Tariq Ramadan è stato condannato dal tribunale penale di Parigi a 18 anni di reclusione. Il procedimento si è svolto in contumacia e a porte chiuse, in seguito alle accus ... tg24.sky.it La caduta di Tariq Ramadan. Santino della sinistra islamofila e intellettuale che ha reso glamour la sharia nei salotti benpensanti, l'islamologo è stato condannato a 18 anni per violenza sessuale ai danni di tre donne - di @mauro__zanon x.com Cala il sipario su Tariq Ramadan, "lider maximo" dei pro-Pal, e stupratore seriale. Condannato dal Tribunale di Parigi a 18 anni per lo stupro di 3 donne, tra cui una disabile. E con una lunga lista di altre denunce da parte di numerose vittime femminili, anche d facebook