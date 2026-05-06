Condannato per furto ma in libertà si rimette a rubare | il ladro seriale accumula un altro arresto

Martedì 28 aprile, i carabinieri di Luino hanno arrestato nuovamente un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora. L'uomo, condannato in passato per furto ma in libertà, è stato colto mentre tentava di commettere un nuovo furto e ora si trova in custodia in seguito a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. È il suo quinto arresto per reati simili.

Varese, 6 maggio 2026 – Nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile, i carabinieri di Luino hanno dato esecuzione a un provvedimento di "aggravamento della misura cautelare" nei confronti di un 29enne di origine maghrebina, senza fissa dimora, irregolare, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more del giudicato penale per una condanna a 10 mesi di reclusione relativa a pregressi reati di violazione di domicilio e furto aggravato commessi a Cassano Valcuvia e per il quale era stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Luino nel febbraio di quest'anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Condannato per furto ma in libertà, si rimette a rubare: il ladro seriale accumula un altro arresto Notizie correlate Leggi anche: Ladro lento e impacciato, armato di martello, prova a rubare a Torino Mirafiori (video): condannato dopo il furto fallito Ha un foglio di via ma torna in città con una bici rubata: condannato ladro serialeANCONA – Un ladro seriale di biciclette, già noto per episodi simili, sorpreso ancora una volta in azione nonostante il divieto di mettere piede in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Condannato a Mantova per un furto a Spineda: carcere e nuovo processo per lo stesso fatto; Condannato per furto, fermato in centro: finisce in carcere un 49enne; Calcolo della pena errato: Cassazione annulla condanna per furto; Ricorso generico: la Cassazione conferma condanna per furto. Condannato per furto ma in libertà, si rimette a rubare: il ladro seriale accumula un altro arrestoLuino, il pregiudicato maghrebino senza fissa dimora ha alle spalle una sfilza di reati. Gli erano già stati inflitti 10 mesi da scontare con l’obbligo di firma ... ilgiorno.it Arrestato latitante condannato per furti, lesioni aggravate e drogaIl 45enne di nazionalità marocchina era destinatario di ordinanze di custodia cautelare e condanne definitive, ma si era reso irreperibile da 10 anni ... rainews.it Incendiò Capo Gallo, condannato a dieci anni di carcere x.com Era ricercato dal gennaio 2025 per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2001 fu già condannato a 30 anni di reclusione per l’omicidio del maresciallo Di Resta - facebook.com facebook