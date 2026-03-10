A Milano il confronto nazionale sull’obesità come malattia cronica multiorgano

A Milano, il 4 e 5 marzo, il Teatro Angelicum ha accolto il World Obesity Day 2026, un evento internazionale dedicato al tema dell’obesità come malattia cronica multiorgano. Durante le due giornate, esperti e professionisti hanno discusso di nuove strategie di prevenzione e trattamento. L’evento ha riunito rappresentanti di vari Paesi e istituzioni per approfondire le sfide legate a questa condizione.

Il 4 e 5 marzo il Teatro Angelicum di Milano ha ospitato il World Obesity Day 2026, dedicato al tema "L'obesità come malattia cronica multiorgano: nuove strategie di prevenzione e trattamento". L'evento ha registrato il tutto esaurito già nei giorni precedenti all'apertura e ha riunito oltre 300 partecipanti tra relatori, professionisti sanitari ed esperti del settore, coinvolgendo clinici provenienti da diversi ambiti della sanità e della ricerca. Organizzato dal dott. Rudy Alexander Rossetto, già Presidente dell'Ordine dei Biologi della Lombardia e Biologo Nutrizionista, e da Unika Ricerca & Salute con il contributo non condizionante di...