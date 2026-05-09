Obesità come malattia cronica focus al convegno dei medici con relatore il dottor Paolo Semprini

Sabato 9 maggio si è svolto un convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, durante il quale è stato affrontato il tema dell’obesità come malattia cronica. Il dottor Paolo Semprini ha partecipato come relatore, illustrando gli aspetti clinici e scientifici legati a questa condizione. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore e rappresentanti delle associazioni di categoria.

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