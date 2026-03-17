Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", abbiamo fatto le nostre previsioni sulla futura rosa dell'Inter: Lautaro rimane una certezza, mentre per Bastoni potrebbe essere ora di trovare una nuova soluzione. Recupera la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, chi resta e chi se ne va? Le nostre previsioni

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