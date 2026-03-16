Cambiare fornitore di luce in 24 ore lo switching lampo non è per tutti | chi può farlo e chi resta fuori

Un nuovo procedimento europeo permette di cambiare fornitore di energia elettrica in appena 24 ore. Tuttavia, questa opzione non è disponibile per tutti gli utenti, poiché alcune condizioni e limiti tecnici restringono la possibilità di usufruirne. La normativa si applica a specifici clienti e situazioni, lasciando altri con metodi più tradizionali di cambio fornitore.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo La novità è stata decisa da Bruxelles e recepita dall'Italia anche se scatterà solo da fine anno. Ci sono precise regole, ecco quali Cambiare gestore per la fornitura dell'energia elettrica in 24 ore? Possibile in virtù di una decisione assunta a livello europeo. In realtà ci sono Paesi come la Germania in cui è già così mentre in altri, come l'Italia, ancora no. Il cosiddetto "switching lampo" inizialmente previsto da gennaio 2026 sarà possibile da fine anno (dicembre 2026) e adesso con una nuova delibera l'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha chiarito alcuni aspetti. 🔗 Leggi su Today.it

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