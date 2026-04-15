Milan Top news rassegna | Malagò vuole Allegri Dybala in rossonero? Il nuovo nome

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, si sono susseguite diverse notizie riguardanti il club di Milano. Il presidente ha espresso interesse per l’allenatore attuale, mentre si fanno insistenti voci su un possibile arrivo di un attaccante di nazionalità argentina. Non ci sono conferme ufficiali, ma si continuano a seguire le trattative e le indiscrezioni legate al mercato e alle strategie della società.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente viste le tante voci di mercato. Allegri potrebbe davvero salutare il Milan a fine stagione? Intanto spunta Dybala come nome 'nuovo', mentre Tare. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Giovanni Malagò, presidente del CONI, potrebbe diventare anche quello della FIGC e avrà una scelta importante da fare: il nuovo CT della Nazionale. L'identikit? Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Profilo perfetto per la Nazionale secondo Malagò: italiano e di esperienza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Top news rassegna: Malagò vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nome Notizie correlate Milan, Top news rassegna: Malaga vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nomeNella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Top News Milan: Cardinale ‘vota’ il grande Allegri. André sogna in rossonero. Da Parma possono arrivare …Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 10 marzo 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LA RASSEGNA STAMPA DI VENERDÌ 10 APRILE; Milan, Leao prima punta non piace ai tifosi: Perché gioca lì?; LA RASSEGNA STAMPA DI GIOVEDÌ 9 APRILE; LA RASSEGNA STAMPA DI SABATO 11 APRILE. L'indiscrezione di mercato del CorSera: A Dybala piace il MilanÈ in bilico il futuro di molte stelle delle big di Serie A. Ogni squadra quest'estate avrà uno dei suoi campioni - o giocatore più pagato della rosa - sulla linea ... milannews.it Verso Hellas Verona-Milan, Gazzetta: Torna la difesa a tre. Gabbia cerca spazioL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in vista di Hellas Verona-Milan di domenica: Torna la difesa a tre. Gabbia cerca spazio. Dopo la ... milannews.it Milan, addio a fine stagione di Tare Schira: "I rossoneri osservano d'Amico" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com Negli ultimi tempi, in tanti stanno mettendo in discussione Allegri: c’è chi parla di un calcio poco spettacolare, prevedibile, lontano da quello che i tifosi del Milan vogliono vedere in campo. Perché a San Siro non si chiede solo il risultato… si pretende identità, - facebook.com facebook