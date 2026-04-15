Le notizie più rilevanti sul Milan di questa mattina riguardano l'interesse del Malaga per l'ex allenatore del club. Si parla anche di un possibile trasferimento di Dybala in maglia rossonera, anche se ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. Al momento, queste sono le principali novità raccolte sulla squadra nel corso della giornata di mercoledì 15 aprile 2026.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente viste le tante voci di mercato. Allegri potrebbe davvero salutare il Milan a fine stagione? Intanto spunta Dybala come nome 'nuovo', mentre Tare. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Giovanni Malagò, presidente del CONI, potrebbe diventare anche quello della FIGC e avrà una scelta importante da fare: il nuovo CT della Nazionale. L'identikit? Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Profilo perfetto per la Nazionale secondo Malagò: italiano e di esperienza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Top news rassegna: Malaga vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nome

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