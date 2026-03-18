FC 26 SBC Momenti | Gonçalo Ramos 88 – Il Pistolero del PSG

Gonçalo Ramos ha segnato al 88° minuto in una partita di FC 26 SBC Momenti, guadagnandosi il soprannome di “Pistolero” del PSG. È un attaccante noto per la sua capacità di lottare contro i difensori e di collaborare con i compagni di squadra. La sua versione speciale di questa modalità rappresenta un’opzione valida e a basso costo per chi cerca un giocatore versatile e affidabile.

Se hai bisogno di un attaccante che faccia a sportellate con i difensori ma che sappia anche dialogare con la squadra, questa versione Momenti di Gonçalo Ramos è una scelta solidissima e, soprattutto, estremamente economica. Celebra le sue prestazioni decisive con il club parigino, offrendo una carta fisica e letale in area di rigore. Analisi della Carta: L’equilibratore dell’attacco. Ramos non è il classico velocista tutto dribbling, ma un centravanti moderno che punta tutto sul posizionamento e sulla forza fisica. OVR: 88 (ATT).. SkillPiede: 4 5. Quel 5 di piede debole lo rende pericolosissimo: non importa su quale piede cada la palla, il tiro sarà sempre preciso. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Momenti: Gonçalo Ramos (88) – Il “Pistolero” del PSG Articoli correlati FC 26 SBC Momenti: Gelson Martins (88) – Il ritorno del re del dribbling!EA Sports celebra un momento iconico della carriera di Gelson Martins con una carta che farà impazzire chi ama la velocità pura e il controllo di... Leggi anche: FC 26 SBC Fantasy FC: Orkun Kökçü (88) – Il nuovo cervello del centrocampo!