Tubercolosi a scuola | positivi trenta studenti del Dante Carducci

Da triesteprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenta studenti del liceo Dante Carducci, situato in via Corsi, sono risultati positivi alla tubercolosi. La notizia è stata resa nota dalle autorità scolastiche e sanitarie, che stanno intervenendo per contenere il contagio. Attualmente, sono in corso controlli tra gli studenti e il personale scolastico, mentre sono state adottate misure per prevenire ulteriori diffusione dell'infezione. La scuola ha comunicato di aver avviato le procedure di notifica e di monitoraggio.

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Trenta studenti della sede di via Corsi del liceo Dante Carducci sono risultati positivi alla tubercolosi. A darne notizia è Il Piccolo. Secondo quanto riportato, il tutto sarebbe partito dopo la malattia contratta da una studentessa nel mese di dicembre. Gli studenti sono asintomatici, ma hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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