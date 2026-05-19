Tubercolosi a scuola | positivi trenta studenti del Dante Carducci

Trenta studenti del liceo Dante Carducci, situato in via Corsi, sono risultati positivi alla tubercolosi. La notizia è stata resa nota dalle autorità scolastiche e sanitarie, che stanno intervenendo per contenere il contagio. Attualmente, sono in corso controlli tra gli studenti e il personale scolastico, mentre sono state adottate misure per prevenire ulteriori diffusione dell'infezione. La scuola ha comunicato di aver avviato le procedure di notifica e di monitoraggio.

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