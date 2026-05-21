A Trieste sono stati segnalati trenta casi di tubercolosi in un liceo nel corso di cinque mesi. Il medico ha chiarito che si tratta di persone positive al test, ma in uno stato di infezione latente e senza sintomi evidenti. La situazione riguarda studenti e personale scolastico, e al momento non si registrano complicazioni o casi attivi di malattia conclamata. La presenza di questi casi ha portato a verifiche e controlli all’interno dell’istituto.

L’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto pubblicamente per fare chiarezza sui 30 casi di tubercolosi al liceo Carducci Dante di Trieste in 5 mesi. I ragazzi non sono ammalati, non hanno sintomi e non sono contagiosi. “Hanno semplicemente la positività, si chiama tubercolosi latente” ha spiegato l’esperto. I casi di tubercolosi nel liceo di Trieste Le parole di Bassetti sui casi di tubercolosi a Trieste La situazione tubercolosi in Italia Cos'è la tubercolosi, come si trasmette e i sintomi I casi di tubercolosi nel liceo di Trieste A Trieste trenta studenti della sede di via Corsi del liceo Carducci Dante sono risultati positivi alla tubercolosi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tubercolosi a Trieste, Bassetti spiega i 30 casi al liceo Carducci in 5 mesi: "Sono solo positivi, è latente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Trenta studenti positivi alla tubercolosi in un liceo, Matteo Bassetti: "Malattia da sempre presente, non è un problema di immigrazione"In collegamento con "Mattino Cinque" Matteo Bassetti commenta il caso dei trenta studenti positivi alla tubercolosi in un liceo a Trieste.

Tubercolosi a scuola: positivi trenta studenti del Dante CarducciTrenta studenti della sede di via Corsi del liceo Dante Carducci sono risultati positivi alla tubercolosi.

Trenta studenti positivi alla tubercolosi in un liceo a TriesteTrenta studenti di un liceo di Trieste sono risultati positivi alla tubercolosi. Lo riporta l'edizione online de Il Piccolo, precisando che gli alunni non presentano sintomi e quindi non sono contagio ... ansa.it

Tubercolosi al Liceo di Trieste: trenta studenti positivi. Scatta la profilassiTubercolosi al Carducci Dante di Trieste: 30 studenti positivi ai test, Asugi rassicura su profilassi e controlli. nordest24.it