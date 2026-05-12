Spray urticante in una scuola di Milano | quattro studenti finiscono al Pronto Soccorso

Quattro studenti di un istituto professionale di Milano sono stati portati al pronto soccorso dopo aver inalato spray urticante dentro la scuola. L’incidente si è verificato durante le ore di lezione, ma non sono stati divulgati dettagli sulla dinamica precisa dell’accaduto. La scuola ha attivato le procedure di emergenza e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto successo.

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