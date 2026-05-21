Nico Paz il ginocchio fa ancora male | è in dubbio per la Cremonese

Nico Paz ha ancora dolore al ginocchio e la sua presenza nella prossima partita contro la Cremonese è incerta. Dopo aver saltato l'ultima sfida contro il Parma, il numero 10 ha svolto esami medici che non hanno ancora dato esiti definitivi. La squadra sta monitorando attentamente le sue condizioni e si sta valutando se possa essere impiegato in campo. Non sono stati comunicati tempi precisi per il suo recupero, ma la sua assenza potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore.

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