Nico Paz il ginocchio fa ancora male | è in dubbio per la Cremonese
Nico Paz ha ancora dolore al ginocchio e la sua presenza nella prossima partita contro la Cremonese è incerta. Dopo aver saltato l'ultima sfida contro il Parma, il numero 10 ha svolto esami medici che non hanno ancora dato esiti definitivi. La squadra sta monitorando attentamente le sue condizioni e si sta valutando se possa essere impiegato in campo. Non sono stati comunicati tempi precisi per il suo recupero, ma la sua assenza potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore.
Nico Paz è ancora in dubbio per la trasferta di domenica sera contro la Cremonese. Dopo aver saltato la partita contro il Parma per un problema a un ginocchio che non sembrava in un primo momento particolarmente grave, è in dubbio anche per l’ultima sfida di campionato. Paz, inserito dal ct Scaloni nella lista dei pre-convocati dell’Argentina per i Mondiali, potrebbe essere tenuto ancora a riposo per motivi precauzionali. Intanto, il giocatore è stato premiato con la "Coppa Borgonovo" come miglior giocatore della stagione, sulla base dei voti espressi online dai tifosi del Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Secondo Espn Argentina si sarebbe infortunato Nico Paz in Verona-Como, provocandosi una non meglio precisata lesione al ginocchio particolarmente dolorosa quando forza la giocata, e ci sarebbe conflitto adesso perché il Como vuole giochi l’ultima mentr x.com
Il centrocampista ha un problema al ginocchio. L’Argentina vorrebbe che non giocasse l’ultima partita di Serie A con il Como, che invece vorrebbe schierarlo. In Italia arriverà un medico per valutare le condizioni di Nico Paz. facebook
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