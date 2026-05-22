Allarme a Carate Urio | ragazzo cade dalla barca e urta la testa ma resta aggrappato alla boa

Nella serata del 22 maggio 2026 a Carate Urio, intorno alle 19, è stato segnalato un incidente in acqua. Un ragazzo è caduto dalla barca e ha urtato la testa, rimanendo aggrappato a una boa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di salvataggio e accertamenti. La situazione ha generato preoccupazione tra i presenti, ma i dettagli sul suo stato di salute non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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