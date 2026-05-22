Allarme a Carate Urio | ragazzo cade dalla barca e urta la testa ma resta aggrappato alla boa

Da quicomo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 22 maggio 2026 a Carate Urio, intorno alle 19, è stato segnalato un incidente in acqua. Un ragazzo è caduto dalla barca e ha urtato la testa, rimanendo aggrappato a una boa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di salvataggio e accertamenti. La situazione ha generato preoccupazione tra i presenti, ma i dettagli sul suo stato di salute non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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Momenti di apprensione nella serata di oggi, 22 maggio 2026, a Carate Urio, dove intorno alle 19 è scattato un allarme per una presunta persona in acqua. Un ragazzo di 25 anni è caduto in acqua durante la fase di attracco a un pontile. Cadendo ha picchiato forte la testa e la spalla contro il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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