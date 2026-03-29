Un incidente si è verificato nel pomeriggio del 29 marzo 2026 sulla Statale Regina a Carate Urio, intorno alle 16. Due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro e sei persone sono state soccorse a causa delle ferite riportate. Il traffico sulla strada principale è stato interdetto temporaneamente mentre le operazioni di soccorso e i rilievi sono in corso.

Grave incidente sulla Statale Regina a Carate Urio, intorno alle ore 16 del 29 marzo 2026. Almeno due i veicoli coinvolti nello scontro e sei le persone che sarebbero rimaste ferite o che comunque sono state soccorse. Ambulanze della Croce Azzurra di Como e della Croce Rossa di Cernobbio sono intervenute sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Il traffico ha accusato pesanti disagi e rallentamenti con code in entrambe le direzioni. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tumori, perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulare . 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Incidente sulla Regina a Carate Urio: traffico bloccato

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