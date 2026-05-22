Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti nelle acque vicino a Carate Urio per soccorrere un uomo di 25 anni caduto in acqua durante le operazioni di attracco di una barca. Il ragazzo ha battuto la testa e si è aggrappato a una boa per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno recuperato l’uomo e lo hanno portato in salvo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Carate Urio, 22 maggio 2026 - Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti nelle acque antistanti la zona di Carate Urio per soccorrere un ragazzo di 25 anni che era accidentalmente caduto nel lago durante le operazioni di attracco di un’imbarcazione. Il giovane avrebbe perso l’equilibrio inciampando mentre si trovava vicino alla barca, urtando violentemente la spalla e la testa contro l’imbarcazione prima di finire in acqua. Nonostante il forte dolore e l'agitazione, è riuscito ad aggrapparsi a una boa di fortuna, rimanendo cosciente in attesa dei soccorsi. Le sue grida di aiuto sono state sentite da un passante che si precipitato a riva riuscendo a individuare il ragazzo, e a lanciare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carate Urio, ragazzo di 25 anni cade in acqua e batte la testa: si aggrappa a una boa di fortuna e chiede aiuto

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