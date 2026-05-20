Alla scoperta di Villa Ottavia con aperitivo finale
Domenica 31 maggio 2026, sarà possibile visitare Villa Ottavia, una residenza veneta situata lungo la strada che collega Rovolon a Bastia, sul poggio noto in passato come “La Costa”. La villa si trova in una posizione elevata sui Colli Euganei, offrendo una vista sulla pianura circostante. Al termine della visita sarà possibile partecipare a un aperitivo preparato appositamente per i visitatori. La struttura si trova in un'area di grande interesse paesaggistico, circondata dal paesaggio collinare.
Domenica 31 Maggio 2026. Lungo la strada che collega Rovolon a Bastia, sul poggio chiamato un tempo “La Costa”, sorge Villa Ottavia, una villa veneta immersa nel paesaggio dei Colli Euganei, in posizione dominante sulla pianura. Le sue origini risalgono al Quattrocento, quando il complesso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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