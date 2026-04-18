tutti alla scoperta della torrita nascosta

A Torrita di Siena si terrà oggi la presentazione del progetto ‘Torrita Nascosta’, un’iniziativa che mira a far conoscere aspetti meno noti del territorio. L’evento si svolgerà nel pomeriggio, alle 15, e prevede la presentazione di due fasi del progetto, concentrate sulla scoperta di luoghi e storie poco conosciuti della zona.

La storia del territorio si racconta nel tunnel. Novità in arrivo a Torrita di Siena dove oggi si presenterà il progetto ’Torrita Nascosta’ che si articolerà in due atti: alle 15.30 nella Sala Fedra Neri Farolfi, in Piazza Matteotti, ci sarà la presentazione della guida ’Torrita e Montefollonico. Origini ed evoluzione di una comunità’, a cura di Tommaso De Benedictis e Raffaella Micheli (Betti Editrice). Una pubblicazione da cui sono tratti i contenuti che accompagnano il percorso espositivo nel tunnel, che sarà visitato nel secondo "atto" pomeridiano dedicato al progetto. Il tunnel, che si snoda nei sotterranei del centro storico,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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