Il Partito popolare degli scarafaggi è nato con intenti satirici, ma l'enorme successo fra i giovani «pigri e disoccupati» potrebbe trasformarlo in altro Al momento non è ancora un partito politico, ma un movimento che dà voce «ai giovani pigri e disoccupati»: il Cockroach Janta Party, Partito popolare degli scarafaggi, è nato in India una settimana fa, diventando immediatamente un enorme fenomeno online, con quasi 20 milioni di follower su Instagram, più che ogni altro partito indiano. È nato come una risposta satirica a una polemica sul lassismo delle giovani generazioni indiane, ma il grande successo potrebbe trasformarlo in qualcos’altro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alla politica indiana mancavano gli scarafaggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ci mancavano gli Houthi: gli islamisti dello Yemen pronti a sostenere l’Iran. Chi sono gli alleati degli ayatollahGli Houthi, islamisti che tengono sotto scacco lo Yemen, sono pronti a scendere in campo per sostenere l’Iran contro gli Usa e Israele.

Giulia Imperio torna e vince gli Europei: “Mi mancavano adrenalina e ansia, assemblati tutti i pezzi”Giulia Imperio si è laureata Campionessa d’Europa nella categoria fino a 48 kg e così l’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la propria...