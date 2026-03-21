Gli Houthi, gruppo islamista che controlla parti dello Yemen, hanno annunciato la loro intenzione di sostenere l’Iran in conflitto con gli Stati Uniti e Israele. La loro posizione si inserisce in un quadro di tensioni regionali già complesso, con le fazioni yemenite coinvolte in un lungo conflitto interno. La notizia arriva mentre aumentano le tensioni tra Iran, Usa e Israele nella regione.

Gli Houthi, islamisti che tengono sotto scacco lo Yemen, sono pronti a scendere in campo per sostenere l’Iran contro gli Usa e Israele. Hanno espresso il “desiderio” di combattere per rivendicare il proprio ruolo nella crisi mediorientale, come accaduto tempo fa nella guerra tra lo Stato ebraico e Hamas. Attualmente, secondo la loro visione, il conflitto in corso ha coinvolto l’intero “Asse della resistenza” nella regione. Nasr al-Din Amer, vice capo dell’autorità per i media degli Houthi, ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos per spiegare la decisione del movimento fondamentalista: «La nostra posizione è chiara: fondamentalmente ciò che sta accadendo è un’aggressione americano-sionista contro la nostra intera Nazione, volta a imporre il cosiddetto progetto del ‘Grande Israele’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ci mancavano gli Houthi: gli islamisti dello Yemen pronti a sostenere l’Iran. Chi sono gli alleati degli ayatollah

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