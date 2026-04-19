Giulia Imperio ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di sollevamento pesi nella categoria fino a 48 kg, portando l’Italia a iniziare al meglio questa competizione continentale. La gara si è svolta oggi a Batumi, in Georgia, e rappresenta il ritorno della atleta, che aveva già partecipato in passato alle competizioni internazionali. Imperio ha dichiarato di aver sentito di nuovo l’adrenalina e l’ansia, sentimenti che aveva desiderio di rivivere.

Giulia Imperio si è laureata Campionessa d’Europa nella categoria fino a 48 kg e così l’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella rassegna continentale di sollevamento pesi, iniziata oggi a Batumi (Georgia). L’azzurra è ritornata in pedana dopo un paio di anni di assenza a causa di un’operazione alla spalla e ha riconquistato il titolo dopo quattro anni, con il totale di 176 kg (sigilli anche nello strappo con 78 kg e nello slancio con 98 kg). Giulia Imperio ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Dopo due anni di attesa finalmente siamo tornati sulla pedana internazionale con tre ori e il titolo continentale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulia Imperio torna e vince gli Europei: “Mi mancavano adrenalina e ansia, assemblati tutti i pezzi”

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