ALLA BOCCIOFILA DI MOIE VA IN SCENA IL TROFEO ADELIO PRIORI CASTELFIDARDO GRANDE PROTAGONISTA AL GRAN PREMIO DI SAN BENEDETTO La coppia di casa conquista l’argento a trionfare è il duo di Ancona 2000
Alla bocciofila di Moie si è disputata la 23esima edizione del Trofeo Adelio Priori, organizzato da Itas Assicurazioni. Durante la competizione, la coppia locale composta da Silvano Brunori e Giorgio Ombrosi, affiliata all'E.Campanelli Moie, ha conquistato la medaglia d'argento. Il torneo ha visto anche la partecipazione di altre squadre, tra cui un duo di Ancona 2000 che si è aggiudicato il primo posto. La manifestazione si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati delle gare successive.
Si è dovuta accontentare dell’argento la coppia di casa Silvano Brunori-Giorgio Ombrosi (E.Campanelli Moie) nella 23esima edizione del trofeo Adelio Priori, la decima griffata da Itas Assicurazioni. Si sono presentate 76 coppie alla Bocciofila Ermanno Campanelli di Moie, presieduta da Giorgio Ombrosi, per la gara regionale per formazioni di coppia di categorie BCD. A trionfare il duo Giuliano Rossetti-Alessandro Pigliapoco (Cingoli). Terzo posto per Paolo Pirani- Alessandro Bughi (Ancona 2000), quarti Doriano Maccari-Stefano Nardi (Passo Treia). Castelfidardo. La Bocciofila Castelfidardo grande protagonista nella 50esima edizione del Gran Premio Città di San Benedetto, appuntamento annuale con la grande raffa organizzato dalla Bocciofila Sambenedettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Giornata di grande ippica all'Ippodromo, va in scena lo storico Gran Premio TrinacriaGiornata importante quella di domani (sabato 11 aprile) all’ippodromo della Favorita, con la disputa del primo evento clou della stagione...
Leggi anche: I PanPers tornano a "casa": al Teatro Colosseo va in scena la loro Terapia di coppia
La carovana rosa saluta Massa, ma la città non dimentica i colori bianconeriRimani aggiornato su Ultras con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è da sapere ... sport.quotidiano.net