ALLA BOCCIOFILA DI MOIE VA IN SCENA IL TROFEO ADELIO PRIORI CASTELFIDARDO GRANDE PROTAGONISTA AL GRAN PREMIO DI SAN BENEDETTO La coppia di casa conquista l’argento a trionfare è il duo di Ancona 2000

Alla bocciofila di Moie si è disputata la 23esima edizione del Trofeo Adelio Priori, organizzato da Itas Assicurazioni. Durante la competizione, la coppia locale composta da Silvano Brunori e Giorgio Ombrosi, affiliata all'E.Campanelli Moie, ha conquistato la medaglia d'argento. Il torneo ha visto anche la partecipazione di altre squadre, tra cui un duo di Ancona 2000 che si è aggiudicato il primo posto. La manifestazione si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati delle gare successive.

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