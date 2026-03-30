A Torino, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, conosciuti come i PanPers, torna sul palco del Teatro Colosseo con lo spettacolo intitolato

Torino riabbraccia uno dei suoi duo comici più amati. Giovedì 2 e venerdì 3 aprile 2026, il palco del Teatro Colosseo ospiterà Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte i PanPers, con il loro nuovissimo spettacolo: Terapia di coppia. Dopo il successo travolgente delle ultime due stagioni in via Madama Cristina, il duo torinese torna per analizzare, con la consueta ironia, la crisi della loro storica unione artistica. In questo nuovo lavoro, lo spazio scenico si trasforma in uno studio di analisi decisamente fuori dagli schemi. Al centro della narrazione c'è il rapporto decennale tra Andrea e Luca: una convivenza professionale che ha condiviso tutto, dalle password dei social alle stanze d’albergo, e che ora si interroga sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - I PanPers tornano a "casa": al Teatro Colosseo va in scena la loro Terapia di coppia

Articoli correlati

Leggi anche: Al Teatro Cartiere Carrara i Panpers con lo show "Terapia di coppia"

Leggi anche: PanPers in scena nei teatri con “Terapia di coppia”