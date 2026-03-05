Morata pubblica un messaggio per Alice Campello dopo la rottura | il gesto social che riaccende la speranza

Alvaro Morata ha condiviso su Instagram una storia rivolta ad Alice Campello, pochi giorni dopo aver confermato l’allontanamento dalla madre dei suoi figli. La loro separazione era stata annunciata pubblicamente e riguarda la fine della relazione tra i due. La pubblicazione di Morata ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, riaccendendo l’interesse sulla vicenda familiare.

Alvaro Morata ha pubblicato su Instagram una storia dedicata ad Alice Campello. Solo poche settimane fa, era stato lui stesso a confermare un allontanamento dalla madre dei suoi quattro figli: "Stiamo soffrendo. Ci amiamo ma non ci capiamo", in che rapporti sono oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alvaro Morata dopo la rottura con Alice Campello: “Ci amiamo ma non ci capiamo”"Voglio chiarire che stiamo male entrambi" afferma Alvaro Morata che ha scelto di parlare della situazione dopo la rottura con Alice Campello.

Alice Campello, prime parole dopo la separazione con Morata: “Questo è ciò che conta”Dopo settimane di silenzio, Alice Campello ha scelto di raccontare come sta vivendo all’indomani della separazione definitiva da Alvaro Morata.

Gossip e polemiche su Alvaro Morata: cosa è successo dopo gli auguri ad Alice Campellofollower di Alice Campello, per non parlare di tutti i giornalisti di gossip, aspettavano sicuramente questa storia di Alvaro Morata. rds.it

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme?/ Indizi social fanno sognare i fanAlcuni gesti social alimentano la speranza di un ritorno di fiamma tra Alvaro Morata e Alice Campello. ilsussidiario.net

