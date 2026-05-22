Aliante precipita tra gli alberi pilota resta sospeso tra i rami a 10 metri d’altezza | salvato

Nella tarda mattinata di oggi, nei boschi della località Calcinate del Pesce, un aliante ha effettuato un atterraggio di emergenza e si è schiantato tra gli alberi. Il pilota è rimasto sospeso a circa dieci metri di altezza tra i rami, in condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato il pilota senza riportare ferite gravi. La zona è stata delimitata per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

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Varese – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi nei boschi dell a località Calcinate del Pesce, dove un aliante è precipitato tra gli alberi dopo un atterraggio di emergenza. Proprio nei pressi della pista “Adele Orsi” ci sarebbero stati dei problemi già n ella fase di decollo dei veivolo. L’allarme è scattato attorno alle 11.35, quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco è stata segnalata la presenza del velivolo bloccato in una zona particolarmente impervia e sopraelevata rispetto al terreno. Sospeso a 10 metri di altezza. Secondo le prime informazioni, il pilota sarebbe stato costretto a tentare una manovra d’emergenza per cause ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aliante precipita tra gli alberi, pilota resta sospeso tra i rami a 10 metri d’altezza: salvato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aliante precipita sul Monte Pin, morto il pilota nello schianto avvenuto a quota 2.000 metriTRENTO - Tragedia oggi sul Monte Pin, in Val di Non, in Trentino, dove un aliante è precipitato intorno alle 16 di oggi, sabato 25 aprile, e il... Precipita con il parapendio e resta impigliato tra gli alberi, messo in salvoUn volo panoramico tra le vette ciociare si è trasformato in una complessa operazione di soccorso nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile. Aliante precipita tra gli alberi, pilota resta sospeso tra i rami a 10 metri d’altezza: salvatoVarese, l’atterraggio di emergenza questa mattina a Varese, nei boschi della località Calcinate del Pesce. I soccorsi portati a termine dal Nucleo speleo alpino fluviale che ha imbragato e calato l’uo ... ilgiorno.it