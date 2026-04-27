Precipita con il parapendio e resta impigliato tra gli alberi messo in salvo

Nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile, durante un volo panoramico tra le vette ciociare, un parapendio è precipitato e si è impigliato tra gli alberi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per liberare il pilota, rimasto intrappolato tra i rami. L’intervento ha richiesto l’impiego di mezzi specializzati per estrarre la persona in sicurezza. La vittima è stata poi condotta in ospedale per le cure del caso.

Un volo panoramico tra le vette ciociare si è trasformato in una complessa operazione di soccorso nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile. Nel territorio montano di Filettino (Frosinone), un uomo impegnato in un volo in parapendio ha improvvisamente perso quota, finendo per precipitare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Incidente in parapendio, comasca morta a Tenerife Notizie correlate Tragedia in Italia, precipita con il parapendio: l’orrore in un momentoUn volo iniziato sotto il sole del primo pomeriggio si è trasformato in una tragedia nei cieli del Friuli Venezia Giulia. Leggi anche: Precipita con il parapendio nel bosco: muore a 64 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Decolla con parapendio da Monte Bernadia, precipita e muore 64enne; Tragedia a Ramandolo: precipita con il parapendio, morto un uomo di 60 anni; Precipita con il parapendio nel bosco: muore a 64 anni; Precipita con il parapendio e resta impigliato tra gli alberi, messo in salvo. Precipita con il parapendio a Norma, grave un escursionistaIeri pomeriggio un'eliambulanza è dovuta atterrare nel territorio del comune di Norma, il paesino lepino tra le montagne che ricadono nella provincia di Latina, dopo che un uomo ... ilmessaggero.it Tragedia in Italia, precipita con il parapendio: l’orrore in un momentoUn volo iniziato sotto il sole del primo pomeriggio si è trasformato in una tragedia nei cieli del Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 60 anni, di nazionalità ... thesocialpost.it Dramma stamane a Venezia, cinquantenne precipita nel Canal Grande e muore. https://www.ladige.it/attualita/2026/04/26/precipita-nel-canal-grande-a-venezia-e-muore-ipotesi-malore-1.4350209 - facebook.com facebook